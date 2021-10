https://it.sputniknews.com/20211019/corea-del-nord-nuovo-lancio-di-missile-balistico-verso-il-mar-del-giappone-13363661.html

Corea del Nord, nuovo lancio di missile balistico verso il Mar del Giappone

Corea del Nord, nuovo lancio di missile balistico verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non identificato" in direzione del Mar del Giappone, al largo della sua costa orientale, secondo quanto riferito... 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T07:40+0200

2021-10-19T07:40+0200

2021-10-19T09:43+0200

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/455/83/4558345_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_22f2da74428a598d013831365be98945.jpg

Successivamente, lo stesso media ha confermato che il lancio avrebbe riguardato un missile balistico.Yonhap riferisce che le autorità militari sudcoreane e statunitensi starebbero al momento analizzando nel dettaglio l'altezza e la portata del proiettile. Secondo quanto riferito, è stato istituito anche un centro di risposta, sotto l'ufficio del primo ministro giapponese.Le autorità giapponesi hanno emesso un avviso su un possibile lancio di missili balistici, informando i pescherecci della zona del rischio di caduta detriti.L'amministrazione sudcoreana, (Cheongwadae, detta anche ‘Casa Blu’), ha annunciato che una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale si terrà nel corso della giornata, in risposta all’evento.La Corea del Nord ha dichiarato, all'inizio di questo mese, di aver testato con successo un missile antiaereo di nuova generazione. I lanci di missili sono stati denunciati in una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che Pyongyang ha descritto come una violazione della sua sovranità.Il Paese ha condotto almeno sette test missilistici nel 2021. Secondo i rapporti precedenti, la Repubblica popolare democratica di Corea ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone il 15 settembre. I missili hanno percorso circa 800 chilometri ad un'altezza di 60 chilometri almeno. Dall'11 al 12 settembre sono stati testati anche missili da crociera a lungo raggio, che, secondo quanto riferito, avrebbero volato per 1.500 chilometri.All'inizio di questo mese, la guardia costiera giapponese ha segnalato anche una violazione della sua zona economica esclusiva da parte di una nave nordcoreana con a bordo un presunto lanciamissili a corto raggio.

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord