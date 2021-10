https://it.sputniknews.com/20211019/congedo-di-paternita-bonetti-obbligatorio-e-fino-a-tre-mesi-per-parificare-i-ruoli-genitoriali-13366675.html

Congedo di paternità, Bonetti: obbligatorio e fino a tre mesi per parificare i ruoli genitoriali

Congedo di paternità, Bonetti: obbligatorio e fino a tre mesi per parificare i ruoli genitoriali

Il provvedimento è una delle novità introdotte nel Family Act, il progetto di legge volto ad equiparare la responsabilità maschile a quella femminile. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T13:36+0200

2021-10-19T13:36+0200

2021-10-19T13:36+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64c1bd3cbc01327c2ebff4f9fb1510f4.jpg

Il congedo di paternità sarà obbligatorio e durerà fino a tre mesi, oltre i dieci giorni previsti oggi dalla legge. È questa la maggiore novità introdotta dal Family Act, il progetto di legge che attende il secondo voto alla Camera, annunciata dalla ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, in occasione del Women's Forum G20 Italy.L'obiettivo è quello di aumentare gradualmente l'estensione del congedo di paternità fino a tre mesi, al fine di "parificare la responsabilità maschile a quella femminile"."È necessario incentivare - ha spiegato - un cambiamento nella divisione delle responsabilità di cura, anche attraverso strumenti come i congedi parentali, che devono mirare a introdurre una maggiore uguaglianza tra i sessi all’interno della famiglia, a migliorare le relazioni affettive dei padri con i figli e a fare sì che i ruoli familiari non siano più subordinati l’uno all’altro, ma complementari".Il congedo verrà usufruito a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore, previo un periodo di preavviso congruo al datore di lavoro. Inoltre, il governo dovrà impegnarsi a trovare specifiche misure per estendere la disciplina del congedo parentale anche ai lavoratori autonomi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia