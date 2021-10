https://it.sputniknews.com/20211019/calabria-blitz-contro-la-ndrangheta-e-il-racket-dei-rifiuti-29-misure-cautelari-13363916.html

Calabria: blitz contro la 'ndrangheta e il racket dei rifiuti, 29 misure cautelari

Calabria: blitz contro la 'ndrangheta e il racket dei rifiuti, 29 misure cautelari

Le 'ndrine avevano messo le proprie mani sulla filiera dello smaltimento dei rifiuti. 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T08:22+0200

2021-10-19T08:22+0200

2021-10-19T09:59+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/02/8720275_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_bbb0aba419656ee815a99ae4142cb970.jpg

Dalle prime ore della mattinata odierna, i militari dell'Arma dei Carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza dispositiva di misure cautelari personali e reali per vari reati, tra i quali associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri reati ambientali.La disposizione è stata emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, la dottoressa Vincenza Bellini, e si riferisce a 29 soggetti, diversi dei quali identificati come esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese.Come riferisce il Corriere della Calabria, i dettagli dell’operazione, convenzionalmente denominata 'Mala pigna', verranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà questa mattina, alle ore 11, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, alla quale saranno presenti il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Generale Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ed i vertici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.Alle operazioni odierne hanno preso parte i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, in sinergia con i Carabinieri Forestali afferenti a vari Reparti in Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, e con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello Squadrone eliportato Carabinieri 'Cacciatori Calabria' e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di stanza a Vibo Valentia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia