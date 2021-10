https://it.sputniknews.com/20211019/attivazione-del-processo-negoziale-precursore-del-riconoscimento-dellautorita-talebana-13369393.html

Attivazione del processo negoziale: precursore del riconoscimento dell’autorità talebana?

Attivazione del processo negoziale: precursore del riconoscimento dell’autorità talebana?

Il 14 ottobre una delegazione talebana si è recata in visita in Turchia. Come dichiarato dal ministro turco degli Esteri Mevlüt Çavuşoğlu, ad Ankara, la... 19.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-19T13:14+0200

2021-10-19T13:14+0200

2021-10-19T14:22+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/896/77/8967764_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7ad029589f3b15eaa5e76cb4fbc17110.jpg

Il 20 ottobre, la delegazione dei talebani* parteciperà all’incontro 'formato Mosca' sull’Afghanistan. Gli esperti turchi hanno rilasciato un’intervista a Sputnik, in cui hanno commentato il crescente numero di negoziati che diversi Paesi stanno svolgendo con i talebani.Doğacan BaşaranPertanto, oltre alle nazioni confinanti con l’Afghanistan, a intrattenere contatti con i talebani troviamo anche la Russia, relativamente alle questioni in materia di sicurezza, mentre il tema migratorio interessa essenzialmente la Turchia.“Possiamo dire che, nella comunità internazionale, l’approccio nei confronti dei talebani ha cominciato ad attenuarsi a favore dell’idea di includere l’Afghanistan nei processi di cooperazione internazionale. Non si pensi, però, che i Paesi stiano riconoscendo rapidamente il neonato governo talebano. E, a riprova di questo, v’è l’invito del Qatar a non affrettarsi a riconoscere i talebani. Invece di riconoscerli ufficialmente, gli attori coinvolti cominceranno de facto a collaborare con loro. Le prime vere iniziative sul tema del riconoscimento dei talebani potrebbero essere poste in essere dal Pakistan, dal momento che Islamabad, al momento, sta mobilitando attivamente la propria rete diplomatica sul tema del riconoscimento dei talebani. Tuttavia, è probabile che altre nazioni aspettino di vedere cosa faranno gli USA prima di agire. Proprio per questo motivo il Pakistan ha invitato gli USA a riconoscere l’autorità talebana. Tuttavia, nel caso in cui la loro autorità venisse riconosciuta da una potenza globale come la Cina, alcune nazioni potrebbero decidere di riconoscere comunque il governo talebano, senza attendere il consenso statunitense”.Oytun OrhanSecondo l’esperto, i talebani hanno capito che a loro conviene comportarsi in maniera più responsabile, in modo da favorire la ripresa dell’Afghanistan e risolvere i problemi economici:*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e altri paesi

https://it.sputniknews.com/20211012/in-afghanistan-lisis-k-colpisce-ancora-mentre-i-taliban-dialogano-con-gli-usa-e-con-la-russia-13267158.html

https://it.sputniknews.com/20210921/kabul-incontro-tra-talebani-e-rappresentanti-di-russia-cina-e-pakistan-12991770.html

zara tustra E' già carnevale???

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan