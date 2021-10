https://it.sputniknews.com/20211018/usa-e-turchia-al-lavoro-sulla-controversia-f-35-washington-non-abbiamo-fatto-proposte-13363220.html

USA e Turchia al lavoro sulla controversia F-35, Washington: "non abbiamo fatto proposte"

Il Pentagono continua a lavorare con la Turchia per risolvere la controversia sulla fornitura degli aerei da combattimento F-35, ha affermato il portavoce del... 18.10.2021, Sputnik Italia

"Il dipartimento della Difesa continua a svolgere consultazioni con la Turchia riguardo il meccanismo di soluzione della controversia", ha affermato Price in un briefing.Il portavoce ha sottolineato che gli USA "non hanno fatto alcuna proposta finanziaria sulla richiesta della Turchia riguardo gli F-35".Domenica, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che gli USA avevano proposto al suo Paese di acquistare caccia F-16 al posto dei caccia di ultima generazione F-35 dopo che Ankara è stata esclusa dal programma di produzione di questi ultimi.Gli USA avevano precedentemente inviato alla Turchia una notifica formale sull'esclusione di Ankara dal programma di produzione dei caccia F-35. Il motivo per tale decisione è stato l'acquisto dei sistemi di difesa antiaerea russi S-400 da parte della Turchia. Gli Stati Uniti hanno annullato il memorandum congiunto per la produzione degli F-35, firmato dalla Turchia nel gennaio 2007, firmando un nuovo documento con i sette partner rimanenti nel progetto F-35: Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Australia, Danimarca, Canada e Norvegia.La Turchia si era assunta un obbligo di acquistare 100 aerei F-35. Inoltre, il Paese produceva anche oltre mille loro componenti. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mustafa Varank aveva dichiarato che la Turchia avrebbe proseguito con la produzione di questi componenti, nonostante sia stata esclusa dal progetto.

brigante Bravo Erdogan, dal cammello all'aereo! Non comprare gli F35, sono difettosi, non funzionano, come i Bell P39 aircobra dell'ultima guerra mondiale.

