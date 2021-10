https://it.sputniknews.com/20211018/squid-game-perche-tutto-il-mondo-guarda-la-serie-sudcoreana-13357445.html

Squid Game: perché tutto il mondo guarda la serie sudcoreana?

Squid Game: perché tutto il mondo guarda la serie sudcoreana?

La serie sudcoreana Squid Game ha conquistato tutto il mondo diventando la serie più popolare di Netflix. Infatti, oltre 111 milioni di utenti hanno apprezzato... 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T13:18+0200

2021-10-18T13:18+0200

2021-10-18T13:18+0200

tv

serie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13194235_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2fd1af5063afa876c485ba895bb73341.jpg

Giochi per bambiniSu un’isola sperduta 456 giocatori rinchiusi in un insolito edificio sorvegliato da individui armati con il volto coperto giocano a giochi per bambini.Chi perde viene ucciso, in maniere anche piuttosto violente e talvolta proprio di fronti agli altri giocatori.Questa è a grandi linee la trama della serie sudcoreana Squid Game, prodotta da Netflix e diventata una dei principali successi mediatici di quest’anno. In Rete si parla molto della violenza ritratta nella serie.I politici stanno anche tentando di sfruttare la serie a loro vantaggio imbastendo delle metafore: i propagandisti nordcoreani sostengono che la serie dimostri la disperazione e l’insensatezza della vita nella vicina nazione e che confermi il declino della società capitalista nel suo complesso.I politici ucraini, invece, si sono spinti persino oltre con le loro idiozie proponendo ai russi di giocare a uno dei giochi della serie: ossia, di intagliare da un dolcetto di caramello lo stemma dell’Ucraina entro un certo limite di tempo. Tuttavia, i giocherelloni del canale ufficiale dell’Ucraina su Twitter non sono stati abbastanza attenti perché questo gioco è tecnicamente impossibile: infatti, l’area centrale del tridente dello stemma sarebbe impossibile da intagliare. Mentre nella serie tutti giochi si possono vincere (certo, ad ogni costo) e le loro regole sono lineari e logiche.Molti temono per i bambini: la serie, infatti, gode di grande popolarità tra i giovani come un po’ tutti i moderni prodotti audiovisivi di questo genere. I bambini replicano nella vita reale i giochi della serie, fortunatamente, senza alcuna vittima sebbene alcuni di questi giochi (in particolare l’ultimo che dà il nome alla serie) siano estremamente disturbanti.Gli psicologi comunque tranquillizzano i genitori: non c’è niente di male, la serie non dev’essere tanto uno spazio che giustifica la violenza quanto un motivo di riflessione.È importante parlare con i bambini di quanto accade sullo schermo, comprendere esattamente cosa viene trasmesso e il suo significato.La piramide del successoHwang Dong-hyuk segue le orme di grandi suoi predecessori in quanto la sua serie non è affatto un prodotto originale. Infatti, la trama è una variazione del Signore delle mosche di Golding. Un’isola sperduta, terribili giochi per la sopravvivenza, personaggi stereotipati: questi tratti li abbiamo visti più volte con numerose variazioni che non hanno nulla da invidiare alla violenza di Squid Game. Pensiamo, ad esempio, a Battle Royale, agli Hunger Games, a Game of Thrones o ad As the Gods will.Il secondo riferimento letterario per importanza, dopo Golding, è indubbiamente il romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani. La storia per cui l’istigatore di una sanguinosa mattanza si rivela essere una delle vittime non è di certo nuova ed è anzi di per sé persino banale.Questo insieme di banalità rende Squid Game uno spettacolo estremamente noioso, ma soltanto per uno spettatore attento e formato il quale già dal primo episodio è in grado di prevedere il finale. Si capisce subito, infatti, che il protagonista Gi-hun è destinato alla vittoria e, dunque, non morirà in alcun caso. Si capisce anche chi è il burattinaio del gioco e chi ha generato il ciclo di mattanza.Non resta che aspettare il finale e sperare almeno che allo spettatore propongano qualche elemento innovativo e sofisticato.Inoltre, aspetto importante, i VIP parlano esclusivamente in inglese (anche se con un accento terribile, mentre il capo del gioco parla l’inglese molto meglio).Questo dimostra la loro estraneità ed è una critica piuttosto diretta alla propensione occidentale alla violenza e al desiderio occidentale di controllare l’Oriente (anche se il gioco è stato ideato in realtà da coreani).Proprio per questa sua ispirazione sociale Squid Game è già entrato di diritto tra i seguaci di Parasite di Bong Joon-ho. Ma, a differenza del premio Oscar che ha dato prova di espedienti registici incredibili, Squid Game delude per la sua mancanza di originalità e dispersione.Infatti, questi nove episodi avrebbero potuto essere condensati in un film di 3 ore o, alla peggio, in una mini-serie da 4 episodi.Sono tutti burattiniQuesta serie ha fatto luce sulla principale piaga dello spettatore di massa contemporaneo: si tratta di un soggetto non erudito, di istruzione medio-bassa. Pertanto, per tale soggetto la trama di Squid Game appare innovativa, originale e avvincente. In una situazione del genere probabilmente tale soggetto non sarebbe sopravvissuto e questo è inquietante.In tal senso Squid Game è un fenomeno diagnostico che è effettivamente in grado di scatenare una riflessione di natura sociale. Ma questa dovrebbe portare non tanto all’introduzione di divieti, quanto all’adozione di cambiamenti nel sistema formativo. Il sangue sullo schermo è una trovata scenica, i cattivi sono miserabili e orripilanti, la violenza è realistica ma caricaturale.Invece, l’incapacità di lettura e la superficialità dello spettatore medio rapito dall’originalità di questa serie sono purtroppo una realtà. E a noi non resta che vivere con questa realtà e non con i cattivi, finti e neppure così tanto cattivi, che vediamo sullo schermo.

https://it.sputniknews.com/20211013/squid-game-netflix-afferma-che-e-la-sua-serie-piu-di-successo-13290876.html

https://it.sputniknews.com/20210128/il-trono-di-spade-hbo-considera-la-realizzazione-di-una-serie-animata-10051944.html

https://it.sputniknews.com/20200310/parasite-film-del-secolo-8836630.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tv, serie