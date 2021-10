https://it.sputniknews.com/20211018/roma-maxi-rissa-allalba-tra-bande-rivali-un-peruviano-in-prognosi-riservata-13358911.html

Roma, maxi rissa all'alba tra bande rivali: un peruviano in prognosi riservata

Roma, maxi rissa all'alba tra bande rivali: un peruviano in prognosi riservata

Rissa dopo la serata al pub, un 34enne ferito a coltellate in via Giussano, nei pressi di Porta Maggiore. A chiamare i soccorsi un passante. E' caccia a sette... 18.10.2021

Un uomo è stato gravemente ferito a coltellate durante una rissa in strada, scoppiata all'alba di questa mattina tra via Alberto da Giussano e la Prenestina, non molto distante da Porta Maggiore. Secondo quanto riporta Roma Today, il ferito ha 34 anni ed è di nazionalità peruviana. Al momento risulta ricoverato in prognosi riservata.Prima sono partiti i calci e i pugni, poi qualcuno ha tirato fuori un coltello colpendo il 34enne, che è caduto a terra con una ferita alla testa. Davanti alla gravità della situazione gli altri sette sono fuggiti . Un passante ha allertato i soccorsi che hanno trasportato in codice rosso il ferito all'ospedale Umberto primo. Sul luogo sono giunte 8 volanti della polizia, che ha trovato, oltre ad una lunga scia di sangue, cocci di vetro e una spranga, secondo quanto riferisce Roma Today. Le tracce sono state repertate ed analizzate dalla scientifica. I residenti hanno dichiarato che non è la prima volta che simili episodi di violenza si verificano nella zona. Il traffico automobilistico ha subito deviazioni e rallentamenti per consentire le indagini.

