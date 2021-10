https://it.sputniknews.com/20211018/roma-e-torino-al-centrosinistra-letta-una-vittoria-trionfale-che-rafforza-il-governo-13361194.html

Roma e Torino al centrosinistra, Letta: "Una vittoria trionfale che rafforza il governo"

Roma e Torino al centrosinistra, Letta: "Una vittoria trionfale che rafforza il governo"

Il segretario del Pd celebra il risultato delle amministrative che va oltre le singole città. E giudica "surreale" le parole di Salvini che ha parlato di... 18.10.2021, Sputnik Italia

"Una vittoria trionfale, che però celebriamo senza trionfalismi". Così il segretario del Pd Enrico Letta commenta il successo di Roberto Gualtieri a Roma e di Stefano Lo Russo a Torino nel ballottaggio per le amministrative.Per Letta i numeri della coalizione di centrosinistra e dell'alleanza tra Pd e M5S in alcune città "vanno oltre il voto delle città, toccano tutti gli angoli del Paese".E ammettendo che il Pd potrebbe approfittare dello slancio elettorale delle amministrative per "andare rapidamente al voto, a cogliere questa onda" aggiunge che invece i Dem continueranno a sostenere il governo: "A Draghi diciamo di andare avanti per tutta la legislatura"."Oggi possiamo dire che il Pd oggi è rilanciato, in linea con le scelte di Nicola Zingaretti, e così è stato capace di vincere queste elezioni. E le vince ovunque, non solo a Roma e Torino", dice Letta ringraziando i candidati e parlando di un partito unito che ha vinto da solo in due grandi città, dopo la conquista di Milano.Salvini? SurrealeLetta poi passa a commentare le parole del leader della Lega Matteo Salvini che ha parlato di "vittoria del centrodestra" alle amministrative.Per il segretario del Pd si tratta di un commento "surreale". E poi aggiunge ricordando come fino a poco tempo fa "sembrasse questione di tempo, da decidere solo chi dei due e quando, per vedere Salvini o Meloni al posto di Draghi nel ruolo di Premier"L'accoglienza a GualtieriAl Nazareno, Letta ha anche accolto Gualtieri che sarà sindaco di Roma in base agli exit poll, battendo Michetti. "Oggi celebriamo la vittoria di sindaci uomini, il mio impegno è lo sforzo per il futuro a lavorare di più per celebrare la prossima volta una vittorie anche delle sindache", aggiunge.

