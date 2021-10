https://it.sputniknews.com/20211018/pregliasco-youtrend-il-calo-dellaffluenza-per-i-ballottaggi-piu-forte-nelle-periferie-e-a-roma-13353734.html

Pregliasco (YouTrend): "Il calo dell’affluenza per i ballottaggi più forte nelle periferie e a Roma”

Se il ritmo rimane quello che ha visto soltanto il 33,33% alle urne nella giornata di domenica si rischia il record negativo di partecipazione, meno del 50%. 18.10.2021, Sputnik Italia

I ballottaggi sono fisiologicamente meno partecipati del primo turno delle amministrative, ma il trend registrato in questa tornata nella giornata di ieri rileva un alto astensionismo, in particolare nelle periferie e a Roma, dove si gioca la partita tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra).Secondo il fondatore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, intervistato da Repubblica, “se il ritmo è questo, ai ballottaggi saranno andati a votare meno del 45% degli elettori, che è stato finora il dato più basso. Fu raggiunto nella Capitale nello spareggio tra Ignazio Marino e Gianni Alemanno nel 2013".Nella Capitale c’è stato un crollo a macchia di leopardo, a Torino nelle periferie “si sta votando ancora meno: in centro la partecipazione scende di tre punti, nella periferia nord di cinque punti" e a Trieste un calo c’è ma meno marcato.A Roma le periferie non vanno al votoL’astensionismo più marcato a Roma, secondo Pregliasco, è stato registrato nella periferia dove Virginia Raggi al primo turno ha capitalizzato il 28% dei consensi e il candidato del centrodestra Enrico Michetti il 40%.Secondo i dati del Viminale, a Roma ha votato fino a ieri sera soltanto il 30,92%.Nella periferia estrema dove nel 2016 Raggi aveva ottenuto il 78% dei consensi c’è il crollo della partecipazione, mentre “nel centro storico e in altri quartieri centrali, dove l'affluenza sta tenendo, Gualtieri era andato meglio al primo turno".

marco paradigma Si continua a parlare del bicchiere (democrazia) mezzo pieno, mentre invece è sempre più vuoto. Bisogna parlare invece del vuoto, perchè in realtà esprime una coalizione ben forte di NO: no-vax, no green pass, no UE, no Nato, no politici di professione e impostori. E' una forza umana enorme, che chiede solo di essere guidata e soddisfatta nelle loro istanze. Cercasi urgentemente un furher. 0

