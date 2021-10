https://it.sputniknews.com/20211018/porto-di-triste-polizia-usa-cannoni-ad-acqua-per-disperdere-manifestanti-no-green-pass---video-13358145.html

Porto di Triste: polizia usa cannoni ad acqua per disperdere manifestanti no green pass - Video

Porto di Triste: polizia usa cannoni ad acqua per disperdere manifestanti no green pass - Video

Cannoni ad acqua sono stati usati per respingere i manifestanti che stanno bloccando il porto di Trieste, sfidando l'obbligo del green pass. 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T13:48+0200

2021-10-18T13:48+0200

2021-10-18T13:48+0200

multimedia

italia

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/13356822_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_232c579ee3aa855e1eac8ae1abc5095f.jpg

Le unità della polizia sono intervenute per disperdere i manifestanti che avevano organizzato un sit-in davanti all'ingresso del porto. Seduti per terra, hanno tentato di opporre resistenza passiva, intonando gli slogan "libertà, libertà" e "la gente come noi non molla mai".Le proteste al porto sono in corso da venerdì dopo che il green pass è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori in Italia.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, italia, video, видео