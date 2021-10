https://it.sputniknews.com/20211018/patuanelli-mettere-in-discussione-il-reddito-di-cittadinanza-e-inspiegabile-e-fuori-dal-tempo-13354653.html

Patuanelli: “Mettere in discussione il Reddito di cittadinanza è inspiegabile e fuori dal tempo”

Il M5S è disponibile a potenziarlo e migliorare le politiche attive del lavoro. E sul Prosek il ministro dell’Agricoltura promette battaglia. 18.10.2021, Sputnik Italia

Il Reddito di cittadinanza va rifinanziato, potenziato e ampliato e non cancellato. Lo sostiene il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli su Repubblica.In questa fase, i cui quasi un milione e mezzo di famiglie è sotto la soglia di povertà, discutere sul Rdc è “fuori dal tempo”, ma il M5S, dice Patuanelli, è pronto a “migliorare le politiche attive del lavoro e a ragionare su come far sì che quella parte di persone occupabili, circa un terzo della platea del reddito di cittadinanza, possano trovare lavoro più facilmente attraverso un percorso di formazione e aumento delle competenze”.Nessuna dittatura più libertàE alle manifestazioni No green pass risponde che i certificati sono “strumenti di libertà e non una contrazione della democrazia”, perché “non c’è nessuna dittatura in corso, ma solo la volontà di non chiudere più le attività produttive e commerciali, i bar e le aziende”.Più vino italiano all’estero e lotta al ProsekIl ministro viene intervistato durante Vinitaly e sottolinea che sul fronte del vino “dobbiamo accrescere il valore medio delle bottiglie per aumentare il valore aggiunto nelle filiere. Questa è la grande sfida, la qualità è fuori discussione”.

