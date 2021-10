https://it.sputniknews.com/20211018/no-green-pass-trieste-di-battista-lavoratori-trattati-come-criminali-13359625.html

No Green pass Trieste, Di Battista: "Lavoratori trattati come criminali"

L'ex esponente grillino da "pro vax" sulle cariche contro i manifestanti No pass di Trieste. Critiche al Viminale per l'utilizzo di idranti sono arrivate anche... 18.10.2021, Sputnik Italia

Il Green pass per i lavoratori è una "forzatura sciocca" che arriva in un momento "di grande tensione sociale. Lo ha scritto Alessandro Di Battista in un post di Facebook in merito alle cariche e manganellate della polizia contro i manifestanti No pass al porto di Trieste. Per Di Battista l'obbligo di Green pass ai lavoratori è una "misura inesistente nel resto d'Europa, oltretutto imposta nonostante la campagna vaccinale (per quel che loro stessi dicono) stia andando bene, è stata una forzatura che ha buttato benzina sul fuoco. Il fuoco si chiama sofferenza, squilibri sociali, povertà, aumento delle bollette".Anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno criticato la violenza delle forze di polizia nei confronti dei manifestanti, contro i quali sono stati usati anche gli idranti per disperdere il presidio. "Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?", ha scritto Salvini in un post su Twitter.Lo sgombero del presidio al varco 4 del porto di Trieste è iniziato questa mattina. Una trentina di portuali e circa 300 No Green pass hanno opposto resistenza passiva sedendosi per terra e lanciando slogan come "Libertà, libertà" e "La gente come noi non molla mai". Dopo aver avvisato diverse volte i manifestanti a liberare il varco, la polizia ha avviato i cannoni ad acqua. Durante lo sgombero si sono verificate alcune cariche.

zara tustra Dibba i tuoi amici del M5S come vedi fanno schifo! 1

1

