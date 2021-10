https://it.sputniknews.com/20211018/no-green-pass-iniziato-lo-sgombero-del-presidio-al-porto-di-trieste-13354947.html

No Green pass, iniziato lo sgombero del presidio al porto di Trieste

Iniziato lo sgombero del presidio al varco 4 formato dai manifestanti contrari all'obbligo di Green pass. Usati anche gli idranti. Ieri l'appello dei sindacati... 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T10:24+0200

La protesta dei No Green pass al porto di Trieste giunge all'epilogo. Questa mattina la polizia in assetto antisommossa ha dato il via allo sgombero del presidio al varco 4, difeso da una trentina di portuali e circa 300 attivisti. Seduti per terra, hanno tentato di opporre resistenza passiva, intonando gli slogan "libertà, libertà" e "la gente come noi non molla mai". Un dirigente della polizia ha più volte intimato i manifestanti a liberare il porto. Al rifiuto, sono stati azionati gli idranti per disperdere il concentramento. L'ordine di sgombero arriva dopo tre giorni di protesta durante i quali portuali e attivisti No pass hanno tentato di bloccare lo scalo. La prefettura e l'Autorità Portuale ritengono non più tollerabile l'occupazione del varco 4. Tuttavia il sindacato Clpt non si ferma e conferma la mobilitazione fino al 20 ottobre, mentre il comitato No Vax cittadino annuncia la protesta "ad oltranza". L'appello di Cgil, Cisl e UilLa liberazione del porto era stata invocata questa domenica anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil che in una nota congiunta hanno chiesto di non "esasperare la situazione". Cariche durante lo sgomberoSecondo quanto riferisce Agi la polizia ha caricato i manifestanti che occupano il varco 4. Alcuni portuali hanno risposto alzando le mani, mentre il presidio intonava lo slogan: "Pace, amore e libertà". Un manifestante, durante lo sgombero sarebbe stato colto da un malore mentre alcuni sono stati fermati per i disordini. Stefano Puzzer, leader dei portuali No Green pass, ha commentato in lacrime: "Oggi è un giorno triste", secondo quanto riferisce Agi.

