No green pass, a Milano, Torino e Trento cortei di solidarietà ai portuali di Trieste

Ancora scontri nel pomeriggio al porto vecchio di Trieste. Puzzer annuncia in piazza Unità: la protesta non si ferma.

A Milano circa 300 persone si sono radunate alle 17 in piazza Fontana con appelli sui social networks, per tentare di avvicinarsi alla sede della Prefettura. Il gruppo è stato sorvegliato dalla polizia, che ha impedito ai manifestanti di avvicinarsi alla Prefettura del capoluogo lombardo.A Torino nella serata di lunedì diverse decine di persone si sono radunate nella centrale piazza Castello agitando i telefonini in segno di solidarietà con i portuali triestini ed intonando "la gente come noi non molla mai.A Trento circa una ventina di manifestanti no Green pass è scesa in piazza nella zona della stazione.Il sit-in di protesta è iniziato alle 18 ed intorno alle 19 sono stati registrati disagi per il traffico veicolare, quando i manifestanti hanno attraversato le strisce pedonali a passo molto lento Sit in anche a Firenze, dove una sessantina di persone si è radunata in piazza della Signoria scandendo "Libertà, Libertà", ed in piazza Bra a Verona.Trieste, atteso il ministro Patuanelli sabato 23Il portavoce della protesta triestina, Stefano Puzzer, ha annunciato che sabato 23 ottobre è atteso a Trieste il ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli per un incontro con i portuali. Puzzer ha parlato davanti alla gente in piazza Unità d'Italia:Nel pomeriggio di lunedì sono stati segnalati altri tafferugli tra polizia e manifestanti nella zona del Porto Vecchio di Trieste, quanto gli attivisti hanno cercato di riprendere la posizione sgomberata in mattinata.

marco paradigma Troppa disorganizzazione. Sta arrivando il momento che si materializzi il capo da seguire. 1

trieste

