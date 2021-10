https://it.sputniknews.com/20211018/nessuno-e-illegale-i-polacchi-contro-i-respingimenti-dei-migranti-al-confine-con-la-bielorussia--13361996.html

"Nessuno è illegale": i polacchi contro i respingimenti dei migranti al confine con la Bielorussia

"Nessuno è illegale": i polacchi contro i respingimenti dei migranti al confine con la Bielorussia

Centinaia di manifestanti hanno marciato per Varsavia, in segno di disapprovazione per il trattamento dei migranti al confine orientale della Polonia con la... 18.10.2021, Sputnik Italia

I migranti che tentavano di attraversare il confine polacco-bielorusso si sono trovati bloccati tra i due paesi.Il 2 settembre la Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza lungo il confine del paese con la Bielorussia. Almeno sette migranti sono morti alla frontiera negli ultimi mesi, a causa di ipotermia e sfinimento.

zara tustra Centinaia di manifestanti pagati hanno marciato per Varsavia, in segno di disapprovazione per il trattamento dei migranti cantando Bellaciao

