Milano, nasconde in casa per 2 anni il cadavere della madre per intascare la pensione

Il corpo della donna, avvolto in sacchi di plastica era stato murato all'interno dell'armadio della camera da letto, nell'abitazione di Buccinasco. Denunciato... 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T17:21+0200

Un uomo di 50 anni è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Aveva nascosto in un armadio il cadavere della madre morta due anni prima per percepire la pensione. I carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti nell'abitazione di Buccinasco, vicino Milano, in seguito alla segnalazione della sua convivente. La donna, poche ore prima, si era recata in una stazione dei carabinieri della provincia di Pavia, dopo che il 50enne le aveva raccontato di aver nascosto il cadavere della madre di 80 anni, morta nel 2019, per continuare a percepire la pensione di circa 1.700 euro al mese. Rintracciato e condotto presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Buccinasco, l'uomo, incensurato, ha ammesso la circostanza, spiegando di aver murato il corpo della madre dentro l'armadio della sua camera da letto, dopo averlo avvolto in sacchi di plastica e ricoperto di argilla e legno. Il cadavere è stato occultato a pochi giorni dalla decesso della donna, avvenuto per cause naturali. L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dell'abitazione e dei conti correnti del 50enne.

