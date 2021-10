https://it.sputniknews.com/20211018/mercoledi-al-via-il-primo-test-per-il-nuovo-digitale-terrestre-con-15-canali-rai-e-mediaset-13355013.html

Mercoledì al via il primo test per il nuovo digitale terrestre con 15 canali Rai e Mediaset

Mercoledì al via il primo test per il nuovo digitale terrestre con 15 canali Rai e Mediaset

Ci sarà il passaggio al nuovo standard di trasmissione che sarà definitivo nel 2023. Per chi ha una tv o un decoder non aggiornati ci sono ancora i bonus per...

Per preparare la rivoluzione del digitale terrestre, mercoledì, su base volontaria le reti tv italiane potranno decidere di effettuare lo “switch-off” verso il nuovo standard di trasmissione.Pronte al salto Rai e Mediaset che trasferiranno 15 canali dalla codifica Mpeg-2 al nuovo sistema Mpeg-4.È il primo passo della rivoluzione che vedrà il suo ultimo atto compiersi nel gennaio 2023, quando tutte le tv italiane dovranno liberare la banda a 700 megahertz per renderla disponibile alla tecnologia 5G.I canali del primo testLa Rai partirà con la transizione con nove canali: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola.Mediaset inizierà con sei: Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 tv e Virgin Radio tv.Come sapere se la tv è in hdPer verificare lo standard del proprio televisore o decoder ci sono due passaggi:E per chi, invece, scoprisse di dover cambiare la tv esistono due soluzioni: acquistare un digitale terrestre di seconda generazione, il Dvb-t2, e approfittare del bonus tv-decoder che prevede un contributo fino a 30 euro ed è utilizzabile da famiglie con Isee non superiore a 20 mila euro.Oppure utilizzare il bonus rottamazione, cumulabile e aperto a tutti che consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro.

