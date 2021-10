https://it.sputniknews.com/20211018/mascherine-domenico-arcuri-indagato-per-abuso-dufficio-e-peculato-13357902.html

Mascherine, Domenico Arcuri indagato per abuso d'ufficio e peculato

Mascherine, Domenico Arcuri indagato per abuso d'ufficio e peculato

Mascherine non in regola. Il commissario scelto da Conte è stato interrogato dal pm di Roma.

Domenico Arcuri risulta indagato dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio e peculato, nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di mascherine durante l'emergenza Covid. L'ex commissario straordinario è stato ascoltato sabato dai pm ascoltato Varone e Tucci della Procura di Roma. Lo rende noto il suo ufficio stampa. L'inchiesta coinvolge, tra gli altri, il giornalista Rai in aspettativa, Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis.Le indagini riguardano gli affidamenti da 1,25 mld di euro effettuati da Arcuri a favore di tre consorzi cinesi effettuati per l'acquisto di 800 milioni di mascherine, risultate poi irregolari. I Dpi, sia mascherine chirurgiche che Ffp2 e Ffp3, non hanno superato gli esami all'"aerosol di paraffina" ed "aerosol al cloruro di sodio". Gli acquisti sono avvenuti con l'intermediazione di alcune imprese italiane, che hanno percepito commissioni per decine di milioni di euro.La Procura di Roma ha disposto il sequestro delle mascherine, provenienti dalla Cina. L'attività di sequestro è stata svolta da alcune strutture commissariali regionali e da quella nazionale. L'ex commissario straordinario era stato iscritto nel registro degli indagati anche per il reato corruzione. Per pm romani, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, hanno in seguito sollecitato l'archiviazione.

