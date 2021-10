https://it.sputniknews.com/20211018/luefa-punisce-linghilterra-per-i-disordini-alla-finale-degli-europei-una-partita-a-porte-chiuse-13361070.html

L'UEFA punisce l'Inghilterra per i disordini alla finale degli Europei: una partita a porte chiuse

L'UEFA punisce l'Inghilterra per i disordini alla finale degli Europei: una partita a porte chiuse

E' arrivata la punizione dalla UEFA alla nazionale inglese di calcio per i disordini scoppiati durante il match finale di Euro 2020 a Wembley: una partita... 18.10.2021

Prima della finale dell'EURO 2020, in cui l'11 luglio gli Azzurri hanno ottenuto la vittoria ai rigori contro la nazionale inglese, oltre 100 tifosi sprovvisti di biglietti hanno tentato di entrare allo stadio, con alcune barriere barriere sono state abbattute.Per risolvere la situazione è intervenuta la polizia a cavallo. Agli ultimi minuti dei tempi regolamentari della partita, un tifoso ha fatto irruzione in campo. Le forze dell'ordine e gli steward hanno impiegato diversi minuti per fermarlo.Per la seconda partita la pena è sospesa per un periodo di prova di due anni. Inoltre, la FA pagherà una multa di 100.000 euro.La FA ha reso noto che non presenterà ricorso.

