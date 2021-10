https://it.sputniknews.com/20211018/laifa-lagenzia-italiana-del-farmaco-sostiene-lapprovazione-reciproca-dei-vaccini-covid-19-13359226.html

L’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, sostiene l'approvazione reciproca dei vaccini COVID-19

L'Italia sta esplorando il riconoscimento reciproco dei vaccini COVID-19 russi e cinesi per espandere la libertà di viaggio per coloro che sono stati inoculati... 18.10.2021, Sputnik Italia

"Il progressivo controllo dell’epidemia e la ripresa degli spostamenti suggeriscono di andare verso la reciprocità vaccinale. Troviamo tutte le soluzioni possibili per garantire il diritto inalienabile alla libera circolazione delle persone, è un diritto importante. Studenti, familiari e lavoratori devono poter muoversi anche se immunizzati con composti diversi da quelli autorizzati nell’UE. La protezione dei rapporti internazionali tra Paesi prevale su questioni strettamente regolatorie", ha detto Magrini al quotidiano Corriere della Sera in un commento pubblicato lunedì.Attualmente, la vaccinazione con lo Sputnik V russo o con i vaccini cinesi non dà diritto a ricevere un green pass in Italia, il che crea numerosi problemi agli stranieri che lavorano nel Paese, soprattutto dopo che i certificati COVID-19 sono diventati una condizione obbligatoria per l'accesso al lavoro. I rappresentanti delle autorità mediche italiane hanno più volte promesso di risolvere questo problema.La scorsa settimana l'ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace ha affermato che l'Italia non riconoscerà lo Sputnik V a livello nazionale senza il consenso dell'Unione Europea, ma farà tutto il possibile per accelerare le procedure per il riconoscimento del farmaco russo nelle istituzioni europee.

Flares Ma scusate, se è "scienza" è "scienza". Cosi avete detto sempre. Ora perché si devono riconoscere altri vaccini? Per politica?...... No, giusto per capire come la devo spiegare a Italiani che per 8 mesi si stanno inoculando solo ed esclusivamente quella porcheria di Pfizer e Moderna.

