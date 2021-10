https://it.sputniknews.com/20211018/kuwait-grande-incendio-in-raffineria-di-petrolio---video-13353623.html

Kuwait: Grande incendio in raffineria di petrolio - Video

Kuwait: Grande incendio in raffineria di petrolio - Video

Secondo quanto riportato dalla Kuwait National Petroleum Company, stamane è scoppiato un incendio alla raffineria di petrolio di Mina al-Ahmadi. Sui social... 18.10.2021, Sputnik Italia

Un incendio è divampato questa mattina, lunedì 18 ottobre, nell’unità n.42 di desolforazione dei residui atmosferici (ARD - unità in cui lo zolfo viene separato dall'olio combustibile), alla raffineria di Mina al-Ahmadi in Kuwait.Secondo i rapporti e le testimonianze locali prima dell’incendio sarebbe stata udita una forte esplosione."Le squadre dei vigili del fuoco nella raffineria stanno attualmente affrontando l'incendio che, se pur importante, non ha causato feriti", ha dichiarato in un tweet la Kuwait National Petroleum Company (KNPC)."L'unità ARD n. 42 e tutte le linee che portano ad essa sono state isolate e i vigili del fuoco della raffineria stanno ancora affrontando l'incidente", ha detto la KNPC in un tweet successivo. "La raffineria e le operazioni di esportazione non sono state colpite e le operazioni di marketing e approvvigionamento locali del Ministero dell'elettricità e dell'acqua non sono state colpite dall'incendio".Secondo fonti media il mese scorso, la KNPC aveva annunciato di aver avviato la piena operatività di un progetto per espandere la capacità di raffinazione e produzione carburante generando emissioni inferiori, che comprendeva l'espansione della capacità della raffineria di Mina Al-Ahmadi a 346.000 barili al giorno.

