Israele, al via le inoculazioni del vaccino AstraZeneca per chi non può fare Pfizer e Moderna

Da giovedì 21 ottobre gli israeliani potranno ricevere il vaccino della compagnia AstraZeneca, riferisce il giornale Times of israel. 18.10.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal quotidiano, il vaccino sviluppato dall'azienda farmaceutica anglo-svedese sarà disponibile a coloro che non possono ricevere un vaccino a mRNA, la tecnologia con la quale sono realizzati i vaccini Pfizer e Moderna.Solo gli israeliani maggiorenni possono ricevere il vaccino, a condizione che siano muniti di un'autorizzazione del medico.La campagna di immunizzazione contro il COVID-19 nazionale è iniziata in Israele il 20 dicembre 2020. Ai cittadini del Paese viene somministrato il vaccino Pfizer. A partire dal 10 gennaio gli israeliani hanno iniziato a ricevere la seconda dose del preparato. Agli inizi di luglio è stata avviata la vaccinazione degli adolescenti di 12-15 anni.A fine luglio nello Stato ebraico è stata avviata la campagna di vaccinazione con la terza dose.Alla data di oggi, più di 5,7 milioni di persone risultano essere completamente vaccinate, oltre 3,84 israeliani hanno ricevuto la dose di richiamo.

