Il prezzo del gas in calo del 5%, si arrivicina ai 1000 dollari

Il prezzo dei futures sul gas di novembre in Europa nella serata è sceso del 5%, a 1.067,5 dollari per mille metri cubi, si apprende dai dati della borsa ICE... 18.10.2021, Sputnik Italia

economia

gas

energia

Il valore dei futures sul gas di novembre sull'indice olandese TTF, l'hub europeo con maggiore liquidità, all'apertura delle negoziazioni ha superato di poco i 1.030 dollari per mille metri cubi e nel corso della giornata è stato esposto alla volatilità: il minimo della sessione di negoziazioni è stato di 983,5 dollari, ed il massimo è stato di quasi 1.300 dollari. Quindi la fluttuazione del prezzo del gas durante la sessione è stata di oltre il 30%. Alla fine delle negoziazioni il prezzo ha raggiunto 1.067,5 dollari per mille metri cubi, ovvero il 5% in meno rispetto al prezzo di regolamento di venerdì.La dinamica dei futures è calcolata in borsa dal prezzo di regolamento del giorno di negoziazione precedente. Venerdì, le negoziazioni si sono chiuse con un valore del gas a quasi 1.065 dollari per mille metri cubi mentre il prezzo di regolamento era di 1.123,3 dollari.Negli ultimi mesi, il mercato del gas europeo ha subito notevoli fluttuazioni. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati a 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre sono più che raddoppiati e il 6 ottobre sono balzati a un massimo storico di 1.937 dollari. Questo è stato seguito da un calo, ma i prezzi continuano ad essere a un livello elevato.Gli esperti spiegano questa situazione in base a diversi fattori: il basso livello delle scorte di gas negli impianti di stoccaggio europei, l'offerta limitata dai principali fornitori e l'elevata domanda di GPL in Asia.

2021

