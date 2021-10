https://it.sputniknews.com/20211018/il-piano-del-governo-per-eliminare-il-green-pass-serviranno-il-90-di-vaccinati-e-le-terze-dosi-13355262.html

Il piano del governo per eliminare il green pass: serviranno il 90% di vaccinati e le terze dosi

Il piano del governo per eliminare il green pass: serviranno il 90% di vaccinati e le terze dosi

Il piano è allo studio dell'esecutivo e del Cts con una possibile partenza da gennaio 2022, ma dipenderà dalla campagna di immunizzazione, dall'andamento della... 18.10.2021

Un piano per eliminare, gradualmente, molte delle attuali restrizioni, tra cui anche l’obbligo di green pass, anche sui luoghi di lavoro. Una strategia, che ha molte condizioni da soddisfare, che è allo studio del governo Draghi e del Cts come riportano oggi diversi giornali italiani.Si tratterebbe di allentare le misure a partire da gennaio 2022: prima non è possibile per almeno tre motivi. In secondo luogo vanno somministrate tutte le terze dosi necessarie per la sicurezza dei fragili e degli anziani. Stop green passIl primo obiettivo, il 90% di immunizzati, se la media di immunizzazioni resterà intorno alle 400mila a settimana, sarà raggiunto a fine dicembre. Bisogna riempire il gap che separa l’attuale 80-85% dalla meta.Non sarebbe più necessario invece per accedere a bar, ristoranti e pub al chiuso.Non dovrebbe essere più richiesta la certificazione nemmeno per spostarsi all’estero. E dovrebbe saltare l’obbligo anche per i lavoratori, ma con l’eccezione di chi svolge mansioni a contatto con il pubblico.Stop anche per la mascherina al chiusoSecondo quanto emerge dal piano, un ulteriore passo potrebbe essere la cancellazione dell’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi mantenendo il distanziamento.

marco paradigma Draghi pensa di continuare a trattare il popolo asino con il bastone e la carota. E' talmente arrogante che non capisce che non tutti sono asini e che non hanno alcuna remora a trafiggere il drago.

Flares Lo sapevo che non sarebbe finito a 80% cosi come non finira' neanche con 90%... E percio' fin adesso non ho fatto manco un tampone. Pazientemente aspetto che si stuffano altri cosi tutti soldi che hanno speso per i tamponi glieli faranno pagare con interessi.

