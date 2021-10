https://it.sputniknews.com/20211018/il-nuovo-patent-box-entra-nel-decreto-fisco-la-deduzione-sale-dal-50-al-90-13362287.html

Il nuovo Patent box entra nel decreto Fisco: la deduzione sale dal 50 al 90%

Il decreto legge fiscale varato dal Consiglio dei Ministri prevede la revisione del Patent Box

Nel decreto legge sul Fisco, approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, è entrata anche la revisione del Patent Box, il regime di tassazione agevolata per i beni immateriali, i software e i brevetti.L’agevolazione ha la durata di cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.Chi ne può usufruireLa maggiorazione della deduzione è utilizzabile dalle attività che si occupano di Ricerca e Sviluppo anche con contratti stipulati con altre società o “enti di ricerca, università e organismi equiparati", si legge nel testo.Chi usufruirà del Patent box non potrà richiedere il bonus R&S per il credito d’imposta.Sarà compito dell'Agenzia delle Entrate definire le modalità e le procedure per accedere a questa nuova opzione del Patent box.Cos’è il Patent boxIl Patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.

