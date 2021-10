https://it.sputniknews.com/20211018/giro-di-rialzi-per-i-carburanti-record-benzina-sfiora-2-euro-13357009.html

Giro di rialzi per i carburanti: record benzina sfiora 2 euro

Il Brent ad 85 dollari spinge l'aumento dei carburanti. Rincari anche per gasolio e Gpl. 18.10.2021, Sputnik Italia

economia

Nuovo giro di aumenti record dei prezzi dei carburanti. Ai self service delle autostrade la benzina sfiora 2 euro a litro. Rialzi anche per gasolio e Gpl. Per la verde la media è 1,972 euro, mentre il Diesel è a 1,919. Lo segnala Staffetta Quotidiana. Questo sabato Eni ha aumentato di un centesimo a litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Un rialzo di pari valore è stato applicato su benzina e gasolio da IP, Q8 e Tamoil.L'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico stima il prezzo medio della benzina self service a 1,735 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,715), il diesel a 1,598 euro/litro (+9, compagnie 1,604, pompe bianche 1,581). Gpl servito a 0,809 euro/litro (+5), metano servito a 1,086 euro/kg (+7) e Gnl 1,744 euro/kg (invariato).I rincari del costo dei carburanti sono trainati dall'aumento del valore del Brent sui mercati che ha raggiunto gli 85 dollari, facendo balzare le quotazioni dei prodotti raffinati che questo venerdì hanno chiuso con la benzina a 533 euro per mille litri (+10), diesel a 548 euro per mille litri (+14).

