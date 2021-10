https://it.sputniknews.com/20211018/cucchi-corte-dappello-pestaggio-ingiustificato-e-sproporzionato-13361533.html

Cucchi, Corte d'Appello: pestaggio ingiustificato e sproporzionato

Cucchi, Corte d'Appello: pestaggio ingiustificato e sproporzionato

Pubblicate le motivazioni della condanna per omicidio preterintenzionale a 13 anni di carcere dei carabinieri responsabili della morte del 31 enne romano. 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T20:51+0200

2021-10-18T20:51+0200

2021-10-18T20:51+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/13362229_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6b41894f68f21f3b2ba307eefdd85660.jpg

Il pestaggio di Stefano Cucchi fu "ingiustificato e sproporzionato". Lo scrivono nero su bianco i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nelle motivazione della sentenza di condanna a 13 anni di carcere dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati dell'aggressione del geometra romano morto nel 2009. I giudici rilevano che la vittima è stata colpita con "reiterate azioni ingiustificate e sproporzionate, rispetto al tentativo dell'arrestato di colpire il pubblico ufficiale". Un gesto "solo figurativo", secondo la Corte, che va "inserito in un contesto di insulti reciproci inizialmente intercorsi dal carabiniere Di Bernardo e l'arrestato, che, nel dato contesto esprime il semplice rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento". Inoltre "può ritenersi accertata la sproporzione tra l'alterco insorto tra Di Bernardo e Cucchi rispetto alla portata dell'aggressione da quest'ultimo patita alla quale partecipò D'Alessandro". In merito all'aggravante dei futili motivi "le violente modalità con cui è stato consumato il pestaggio ai danni dell'arrestato, gracile nella struttura fisica, esprimono una modalità nell'azione che ha 'trasnodato' la semplice intenzione di reagire alla mera resistenza opposta alla esecuzione del fotosegnalamento", si legge nel documento.La Corte d'Assise ha condannato lo scorso 7 maggio Di Bernardo e D'Alessandro a 13 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Condannati anche il carabiniere Roberto Mandolini per falso e a due anni e mezzo, sempre per falso, Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio di Stefano Cucchi avvenuto nella caserma Casilina di Roma la notte del suo arresto.

https://it.sputniknews.com/20210507/caso-cucchi-due-carabinieri-condannati-a-13-anni-per-il-pestaggio-10510604.html

marco paradigma "ingiustificato" è una minchiata. Il cucchi, con la sua condotta offensiva e resistente,meritava sicuramente un trattamento rude idoneo a riportarlo a più miti consigli. "Sproporzionato" il trattamento ci può invece stare, in quanto i carabinieri non hanno tenuto conto delle miserevoli condizioni fisiche dell'arrestato. In questi casi si usa lo schiaffeggiamento per calmare il facinoroso, e ha sempre funzionato.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia