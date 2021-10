https://it.sputniknews.com/20211018/covid-vaia-curva-in-discesa-grazie-a-vaccini-e-green-pass-13356072.html

Covid, Vaia: "Curva in discesa grazie a vaccini e Green pass"

Covid, Vaia: "Curva in discesa grazie a vaccini e Green pass"

Per il direttore dello Spallanzani riaprire tutto "senza limiti" è un errore, la chiave per la ripartenza è la gradualità: "Altrimenti si torna indietro come... 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T12:16+0200

2021-10-18T12:16+0200

2021-10-18T12:16+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10310883_0:154:1024:730_1920x0_80_0_0_37a1ce4008c47377103fdddbf4d02fc0.jpg

L'Italia sta uscendo dalla pandemia di Covid grazie alla scienza e ai milioni di italiani che si sono vaccinati. Lo ha detto a Il Giornale il direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, sottolineando che la vaccinazione è "l'unica via per fermare il virus". Il professore snocciola i dati dei ricoveri Covid allo Spallanzani a dimostrazione di come la situazione epidemiologica sia in miglioramento rispetto ad un anno fa, quando la curva dei contagi iniziava ad impennare esponenzialmente. Se l'attuale quadro è decisamente rassicurante il merito va "al vaccino, alla scienza".Green passL'obbligo di Green pass è stato "ingiustamente e impropriamente" accolto come una coercizione ma, secondo Vaia, "non è così: il pass è uno strumento utile, una misura di salvaguardia", ha affermato. Poi chiarisce che anche se studi recenti dimostrano che i vaccinati possono trasmettere il Covid, "hanno una carica virale talmente bassa che in ogni caso non ci si ammala”.Sulle manifestazioni anti-Green pass Vaia ritiene che tutti i cittadini abbiano il "diritto di protestare in modo civile per difendere le proprie idee. Ma il fatto che tu non vuoi vaccinarti non può ricadere in modo negativo sugli altri. Io sono vaccinato ed ho diritto di andare al cinema, allo stadio o a teatro con la certezza che chi sta vicino a me è protetto nello stesso modo". ScuolaL'estensione dell'obbligo del Green pass nelle scuole ha consentito di contenere la diffusione del virus dopo l'inizio dell'anno scolastico. VaccinazioniRispetto alla proposta di vaccinare almeno al 90% della popolazione, Vaia afferma che “certo, l'ideale sarebbe il 100% ma ritengo non si debba rincorrere un numero magico, ricadendo nell'ansia e nella paura". "Credo - aggiunge - che l'Italia abbia indicato quale deve essere la strada da seguire: gradualità, aperture progressive, cautela. Teniamo ancora la mascherina quando siamo al chiuso con persone che non conosciamo, manteniamo se necessario il distanziamento. Aprire tutto senza limiti è un errore e basta guardare all'Inghilterra per capire che la chiave della ripartenza è la gradualità. Altrimenti si torna indietro come nel gioco dell'oca. Giusta la terza dose per i fragili - conclude - Ma dobbiamo sostenere l'alternativa per chi non risponde al vaccino ovvero gli anticorpi monoclonali messi a punto dallo Spallanzani insieme con il team di Rino Rappuoli".

marco paradigma Adesso gli esperti fanno disinformazione in modo scientemente criminale. Evidentemente sentono che il sistema ha vinto e a loro non può accadere niente di negativo. Invece è proprio ora che sta girando il vento e si sta mettendo a tempesta. Io fossi in questi esperti sparirei il prima possibile dalla circolazione.

Irina Derefko Un'altro verme che la pagherà molto cara.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia