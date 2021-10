https://it.sputniknews.com/20211018/covid-crisanti-serve-terza-dose-senno-rischiamo-i-numeri-inglesi-13354790.html

Covid, Crisanti: "Serve terza dose, sennò rischiamo i numeri inglesi"

L'immunità è destinata a calare ed è dunque necessaria la terza dose per evitare gli stessi numeri della Gran Bretagna. 18.10.2021, Sputnik Italia

L'immunità, col tempo, è destinata a calare ed è dunque necessaria la terza dose di vaccino anti-Covid per evitare gli stessi numeri della Gran Bretagna. Lo ha detto Andrea Crisanti al La Stampa, citando "studi soliti" che dimostrano come "dopo sei mesi la protezione contro l'infezione cala dal 95 al 40% e contro la malattia grave dal 90 al 65".Per scongiurare "l'effetto inglese" arrivare "al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono", osserva Crisanti. L'effetto Green pass"L'effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No Vax”", ha dichiarato Crisanti, secondo cui il Green pass è "la spinta giusta" per "coinvolgere le persone paurose, ansiose e fragili". "L'importante è non regalare ai contestatori, che sono pochi, le persone psicologicamente fragili, che vanno recuperate senza obblighi e imposizioni", aggiunge. Riguardo i tamponi il virologo ritiene che debbano restare a pagamento, ma le aziende dovrebbero essere libere di offrirli ai dipendenti "per non esasperare il conflitto". Inoltre "sarebbe preferibile fare più molecolari che antigenici, questi ultimi sono meno affidabili e con l'influenza che fa confusione bisogna mettere in sicurezza i luoghi chiusi. In questo senso i nuovi molecolari distinguono tra Sars-Cov-2 e influenza”.Effetti collaterali dei vacciniCrisanti infine commenta l'ultimo rapporto Aifa sugli effetti collaterali, che corrispondono allo 0,02% su oltre 84 milioni di dosi di vaccino somministrati. I decessi correlabili al vaccino sono in tutto 16 mentre la maggior parte degli effetti collaterali è considerata risolvibilce.

Dario Fabbri Praticamente un falsone sto tizio..

marco paradigma I preparati mRna non sono sicuri, in quanto sono, nel vero senso della parola, bombe a tempo. In realtà questi "vaccini" hanno uno scopo molto, ma molto elementare. Far comunque morire la gente, laddove gli untori sapevano benissimo che prima o poi il Covid si sarebbe fermato come ogni altro virus nella storia della biologia. Per cui meglio farci un sacco di soldi spacciando una cura che è in realtà è complementare agli effetti mortali del covid. Praticamente un arma biologica con due fialette da mescolare (covid e vaccino).

