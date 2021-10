https://it.sputniknews.com/20211018/ballottaggi-oggi-seggi-aperti-dalle-7-fino-alle-15-ieri-hanno-votato-solo-un-terzo-degli-elettori-13353464.html

Ballottaggi, oggi seggi aperti dalle 7 fino alle 15. Ieri hanno votato solo un terzo degli elettori

Ballottaggi, oggi seggi aperti dalle 7 fino alle 15. Ieri hanno votato solo un terzo degli elettori

L’affluenza alle 23 di ieri registrava un ulteriore calo del 6% rispetto al primo turno, attestandosi a solamente il 33,32% degli aventi diritto, in pratica... 18.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-18T08:04+0200

2021-10-18T08:04+0200

2021-10-18T08:04+0200

italia

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/9553729_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_0bb461a21258756f2e38dd959b7d8c56.jpg

Solo uno su tre dei 5 milioni di elettori chiamati alle urne ha risposto all’appello domenica, un calo del 6% rispetto alle non già esaltanti cifre del primo turno. Si vota per scegliere il sindaco di 65 comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia con Roma e Torino al centro dell’interesse degli analistiOltre a Rome e Torino i ballottaggi interessano anche la provincia di Trieste e l’elezione dei sindaci di Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.Il risultato di alcune di queste partite può avere ripercussioni a livello nazionale.A Roma, dove sono chiamati ad esprimere la propria preferenza 2,3 milioni di elettori, sono in corsa il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, che aveva raccolto il 27,03% al primo turno, ed Enrico Michetti, per il centrodestra, con il suo 30,14% al primo turno.A Torino anche la sfida è tra un candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, che al primo turno aveva ottenuto il 43,86%, e Paolo Damilano, candidato di Torino Bellissima e del centrodestra che si era attestato al 38,9%.

msan.mr Che vergogna questa Italia cittadina! Il voto è un diritto e deve essere difeso! Questo significa andare a votare, e non va confuso con le scelte che si fanno in cabina elettorale! Non vi piace la politica? Vi ha deluso? Non vi piacciono i candidati in ballottaggio o i partiti che li sponsorizzano? Bene, nulla da eccepire nel merito, ma andate al voto e in tal caso sbarrateli, lo ripeto SBARRATELI ma non disertate le urne, altrimenti perderete sempre più le ragioni del diritto al consenso/dissenso, di cui il voto è una delle residue prerogative che ci sono rimaste! ITALIANI, VERGOGNA! 1

marco paradigma Anche troppi. Bisogna non votare questa democrazia che blinda i partiti che controlla e impedisce a qualunque altra voce di opposizione di poter crescere e affermarsi. Questa democrazia è un giocattolo nelle mani di giudei e massoni. Chi vota, lascia che siano loro a prosperare.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, elezioni