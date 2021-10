È morto Colin Powell, Segretario di Stato della prima guerra in Iraq, per complicazioni da Covid-19

https://it.sputniknews.com/20211018/-morto-colin-powell-segretario-di-stato-della-prima-guerra-in-iraq-per-complicazioni-da-covid-19-13358801.html

È morto all’età di 84 anni, in seguito a complicazioni dovute al Covid-19, il generale Colin Powell, primo Segretario di Stato americano di colore e a lungo... 18.10.2021, Sputnik Italia

"Il generale Colin L. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff (organo che riunisce i capi di stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate statunitensi e della Guardia Nazionale), è morto questa mattina a causa delle complicazioni del Covid 19", ha scritto la famiglia Powell su Facebook."Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano straordinario e amorevole", hanno scritto.Powell era un soldato professionista cui carriera iniziò in Vietnam e lo aveva condotto ad essere il primo consigliere per la sicurezza nazionale di colore verso la fine della presidenza di Ronald Reagan.A metà degli anni '90, dopo la popolarità dovuta alla Prima Guerra del Golfo (1990-1991), è stato a lungo considerato il principale contendente a divenire il primo Presidente di colore degli Stati Uniti. La sua reputazione venne macchiata quando, in qualità di primo segretario di stato di George W. Bush, spinse l'intelligence davanti alle Nazioni Unite per sostenere la seconda guerra in Iraq (2003-2011). Egli stesso in seguito avrebbe definito quell’episodio una "macchia" sul suo curriculum, con riferimento al celebre discorso del 5 febbraio 2003 a New York, quando al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, agitando una fialetta contenente della polvere bianca (che disse essere antrace), denunciò l'Iraq come produttore di armi di distruzione di massa.La dottrina PowellLa dottrina Powell è un termine giornalistico che nacque quando il generale Powell era Segretario di Stato sotto l’amministrazione George W. Bush, creato tra il 1990 e il 1991 durante la prima guerra del Golfo. Tale dottrina enfatizza gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti con l'uso di forze di terra e ampio supporto dell'opinione pubblica.

VR80 Se voi sputnikioti leggeste altro scoprireste che "E' morto a 84 anni Colin Powell, il primo segretario di Stato afroamericano degli Stati Uniti. La famiglia ha riferito che è deceduto a seguito di complicazioni legate al Covid-19. "Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano straordinario e amorevole", hanno dichiarato i familiari, sottolineando che Powell era vaccinato da TGcom24. Mamma mi che ridicoli che siete!!!Ridicolizzati anche dal main stream. Che risate!!! 5

zara tustra con tutto quello che ha combinato ( per es. ...le finte prove del gas di Sadam) non è una perdita sulla quale piangere...meglio tardi che mai ... 3

