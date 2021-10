https://it.sputniknews.com/20211017/vinitaly-coldiretti-fatturato-vino-a-12-miliardi-record-storico--13348125.html

Vinitaly, Coldiretti: fatturato vino a 12 miliardi, record storico

Il boom del fatturato è trainato dal balzo delle esportazioni di bottiglie Made in Italy in tutto il mondo. Superati i risultati del periodo pre Covid. 17.10.2021, Sputnik Italia

La riapertura delle attività di ristorazione proietta a livelli record il fatturato del vino italiano, che nel 2021 potrebbe raggiungere i 12 miliardi, superando i risultati del periodo pre-Covid. E’ quanto emerge dall’analisi su dati Istat della Coldiretti, presentata in occasione del primo Vinitaly Special Edition, che si svolge presso il padiglione 4 stand D3 della Fiera di Verona.Si tratta di un vero e proprio record storico che, secondo Coldiretti, è dovuto al balzo delle esportazioni in tutto il mondo di bottiglie Made in Italy. In base alle proiezioni è stimata una crescita degli acquisti del +10% nell’arco dell’anno che, se confermata, consentirà di sfondare per la prima volta quota 7 miliardi di euro. Inoltre, secondo l'analisi Coldiretti su dati Iri, nei primi 9 mesi del 2021 si è registrato un incremento del 9,7% degli acquisti familiari. Coldiretti sottolinea come questi risultati, resi possibili dall'avanzare della campagna di vaccinazione anti-Covid, abbiano consentito di recuperare le durissime perdite dell'anno di pandemia, offrendo un importante contributo all’economia e all’occupazione dell’intero Paese, considerando che il settore offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone dalla vigna alla tavola.L'Italia resta leader mondiale della produzione di vino davanti a Spagna e Francia, i due principali competitor a livello internazionale. Quest'anno la produzione, seppure in calo del 10%, sfiorerà 44,5 milioni di ettolitri, secondo le previsioni della Commissione Europea.. Le bottiglie Made in Italy sono destinate per circa il 70% a Docg, Doc e Igt con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 76 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30% per i vini da tavola. In Italia il consumo pro capite si attesta a 33 litri l'anno, mentre emerge una sempre maggiore attenzione alla qualità del vino e al legame con i territorio.

