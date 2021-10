https://it.sputniknews.com/20211017/venezuela-il-governo-sospende-il-dialogo-con-lopposizione-dopo-lestradizione-di-saab-negli-usa-13346595.html

Venezuela, il governo sospende il dialogo con l'opposizione dopo l'estradizione di Saab negli USA

Venezuela, il governo sospende il dialogo con l'opposizione dopo l'estradizione di Saab negli USA

Il diplomatico venezuelano Alex Saab era stato arrestato a Capo Verde mentre il suo aereo diretto in Iran faceva una sosta di rifornimento. Sabato è stato... 17.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-17T14:17+0200

2021-10-17T14:17+0200

2021-10-17T14:17+0200

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/873/91/8739168_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_0ccd99276a9085828c8ac8a8803b041b.jpg

Si interrompe il dialogo tra il governo del Venezuela e l'opposizione. La delegazione del presidente Maduro sospenderà la partecipazione al tavolo dei negoziati in Messico in segno di protesta contro l'estradizione da Capo Verde negli Stati Uniti del diplomatico Alex Saab. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento e capo della delegazione, Jorge Rodríguez.Il capo delegazione ha definito l'estradizione di Saab "un'aggressione" contro il sistema giuridico e il diritto internazionale, contro la sua investitura diplomatica e contro la stessa delegazione che partecipa al tavolo dei negoziati. Lo scorso settembre, infatti, il governo venezuelano ha annunciato la decisione di aggiungere Saab al processo di dialogo, nominandolo delegato al tavolo dei negoziati.Il governo di Maduro ha promesso di intraprendere ulteriori azioni verso quello che considera come un vero e proprio rapimento. L'arresto di SaabAlex Saab è stato arrestato nel giugno 2020 mentre il suo aereo diretto in Iran stava facendo rifornimento a Capo Verde. E' accusato dagli Stati Uniti di violazione delle sanzioni sul Venezuela e di aver speculato sul programma di distribuzione e sussidi "Comitati locali per l'approvvigionamento e la produzione" (CLAP), istituito dal governo venezuelano per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del blocco imposto dagli Stati Uniti. Per la giustizia statunitense la distribuzione degli aiuti sarebbe servita a riciclare denaro in Venezuela. Secondo le accuse, depositate in un tribunale della Florida, Saab si sarebbe costantemente identificato come un operatore che ha contribuito a garantire accordi commerciali per Maduro.Il CLAP ha aiutato a sfamare più di sei milioni di famiglie venezuelane (o oltre il 60% della popolazione del paese), secondo funzionari del governo.La reazione del governo venezuelanoGli avvocati di Saab hanno respinto le accuse e le ritengono "motivate politicamente". Inoltre hanno reso noto che il diplomatico, al momento del suo arresto nel giugno 2020, era in viaggio verso l'Iran per negoziare la spedizione di carburante e altre forniture umanitarie in Venezuela.Il governo venezuelano ha sostenuto che le persone coinvolte nell'arresto di Saab violano il diritto e le norme internazionali.I dati di Flight Aware hanno mostrato che un aereo di proprietà del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è decollato da Capo Verde sabato intorno alle 16:53, ora locale.L'estradizione di Saab avrebbe avuto il via libera dopo che la corte costituzionale di Capo Verde ha respinto una precedente sentenza del tribunale che sosteneva che la detenzione di Saab fosse illegale, perché l'avviso rosso dell'Interpol per la sua detenzione era stato emesso il giorno dopo il suo arresto.

venezuela

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela