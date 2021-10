https://it.sputniknews.com/20211017/usa-sparatoria-in-un-universita-in-louisiana-almeno-una-vittima-13352790.html

USA, sparatoria in un università in Louisiana: almeno una vittima

Almeno una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite in una sparatoria nel campus della Grambling State University, nello stato americano della... 17.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-17T21:34+0200

La portavoce dell'ateneo ha riferito al canale tv che i primi spari sono stati uditi alle ore locali 01.15. Alcune persone, il cui numero complessivo è ancora da precisare, hanno riportato ferite.Nella sparatoria è rimasta uccisa una persona, che non era uno studente.Il tiratore non è stato finora identificato. E' stata avviata un'indagine.L'università ha sospeso gli altri eventi che erano in programma per domenica, nonché le lezioni di lunedì.

2021

