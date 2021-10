https://it.sputniknews.com/20211017/sicurezza-stradale-regole-piu-severe-per-monopattini-fumo-alla-guida-e-cellulare-13352017.html

Sicurezza stradale: regole più severe per monopattini, fumo alla guida e cellulare

Sicurezza stradale: regole più severe per monopattini, fumo alla guida e cellulare

Le Commissioni deputate della Camera discuteranno gli oltre 400 emendamenti al disegno di legge sulla circolazione stradale e il Codice della strada. Tra le... 17.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-17T19:20+0200

2021-10-17T19:20+0200

2021-10-17T19:20+0200

multa

camera dei deputati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/9556695_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_61ecad718a78e7c2c6f15ead067c9dc7.jpg

Sono oltre 400 gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto infrastrutture e sicurezza stradale all’esame delle Commissioni della Camera. Si va dal divieto di fumo alla guida alla stretta sui monopattini, dalle multe per chi guida usando il cellulare fino ai 150 chilometri orari di limite in autostrada.Oltre 180 degli emendamenti riguardano modifiche al Codice della strada.Misure più dure per i monopattiniUn territorio praticamente vergine quello delle regole sui monopattini e per questo tra le modifiche richieste molte si concentrano su questo nuovo mezzo di trasporto.Tra gli emendamenti anche la richiesta di una migliore regolamentazione dell'utilizzo della micromobilità elettrica con modalità “free floating”, cioè quando l'utente prende dove vuole il veicolo, lo usa e lo abbandona ancora dove vuole.I Comuni dovrebbero individuare delle apposite aree di sosta e altre dove è vietato posteggiare o abbandonare i mezzi.Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, afferma come ''occorra dare un segnale forte anche sul rispetto delle regole sulle strade italiane. Riteniamo che questo ddl, di conversione al DlInfrastrutture, possa essere un 'treno' legislativo da sfruttare, di fronte ad una emergenza che sulle strade sta riportando morti e feriti, che non si vedevano neppure prima della pandemia”.Stop alle “botticelle”Tra gli emendamenti emerge anche la possibilità per i comuni di vietare i servizi di piazza con “veicoli a trazione animale”, le cosiddette botticelle romane, o carrozze.Viene proposta la sanzione per il conducente di un veicolo, per il mancato uso delle cinture disicurezza per i trasportati maggiorenni.Più severe le sanzioni per chi usa il cellulare alla guidaAtteso l'inasprimento delle multe per chi utilizza apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani mentre si guida.La recidiva nel biennio comporterà “una sanzione amministrativa da 644 a 2.588 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi, con 10 punti decurtati sulla patente''.Proposto anche il divieto di fumo durante la guida e modifiche alle norme che regolamentano il divieto di utilizzo di veicoli con targa straniera da parte di cittadini residenti in Italiada più di un anno dopo le polemiche per i lavoratori frontalieri che hanno subito sequestri dei mezzi.

aurora.17 A parte le "botticelle", il divieto di fumo, che comunque resta oggi pericoloso quanto l'utilizzo del cellulare in generale mi sembra che il possibile provvedimento sia serio. Staremo a vedere cosa partoriscono questi politicanti ammucchiati inciucciati per non ledere il profitto dei costruttori.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

multa, camera dei deputati