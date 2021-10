https://it.sputniknews.com/20211017/ricciardi-con-il-90-di-vaccinati-allentare-lo-stato-di-emergenza-ma-non-abbassare-la-guardia-13346778.html

Ricciardi: “Con il 90% di vaccinati allentare lo stato di emergenza ma non abbassare la guardia”

Ricciardi: "Con il 90% di vaccinati allentare lo stato di emergenza ma non abbassare la guardia"

Per evitare di trovarsi in situazioni simili all'Inghilterra. I prossimi passi saranno le vaccinazioni dei bambini per eradicare il virus.

Raggiungere il 90% di popolazione vaccinata contro il coronavirus “ci porrà in una condizione di maggiore serenità” anche se non sufficiente a eradicare il virus perché i bambini sotto i 12 anni non possono ancora essere immunizzati, ma sarà “un contributo straordinario alla sicurezza”, dice Walter Ricciardi consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza.In questa situazione, “lo stato di emergenza si può pian piano attenuare”.Il green pass? Siamo tra i migliori al mondoL’obbligo di green pass “ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come è successo in Danimarca”.Contro questa misura a protestare è una “minoranza” che non comprende “quanto questa pandemia sia pericolosa. Se non tuteliamo la salute e l’economia, cioè il lavoro, ci troviamo nei guai. Invece noi siamo tra i migliori al mondo in questo senso”.“È logorante fare il test ogni due giorni. Andare avanti a lungo può diventare un problema sia dal punto di vista fisico che economico. La cosa migliore è sfruttare i vaccini”.I vaccini non bastanoPer Ricciardi bisogna continuare a tenere alta la guardia, perché “la vaccinazione da sola non basta, bisogna continuare ad avere misure di sanità pubblica per non finire come l’Inghilterra”.

