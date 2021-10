https://it.sputniknews.com/20211017/reddito-di-cittadinanza-patuanelli-fuori-dal-tempo-metterlo-in-discussione-13349549.html

Reddito di Cittadinanza, Patuanelli: "Fuori dal tempo metterlo in discussione"

A margine di Vinitaly il ministro delle Politiche agricole ha affermato che il rdC va potenziato e grazie a questo strumento sono state evitate tensioni... 17.10.2021, Sputnik Italia

Il reddito di cittadinanza "è una misura che ha funzionato e deve essere rifinanziata, potenziata e ampliata il più possibile". Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a margine del Vinitaly. "Mettere in discussione questo strumento - ha aggiunto - è inspiegabile e immotivato".La misura è stata rifinanziata con decreto fiscale per il 2021 e sempre più famiglie ne hanno fatto ricorso a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, ha spiegato il ministro. Sono 1 milione e 400mila le famiglie che ricevono il sussidio, con un valore medio di 546 euro a nucleo. Il ministro, tuttavia, apre alla possibilità di modifiche del potenziamento in particolare per "migliorare la parte sulle politiche attive del lavoro per far sì che circa un terzo della platea che è la parte di occupabili possa più facilmente trovare un'occupazione" spiega.Proprio il voto sul rifinanziamento del RdC nei giorni scorsi ha spaccato la maggioranza, con centrodestra e renziani contrari a ulteriori coperture.

pipino che demente patentato.....vorrei capire cosa srve...con 546 euro paghisolo ibraccianti agricoli clandestini.....per non parlare della fedina penale....va bene non soldi ai pregiudicati....cosi' devono continuare a delinquere...per sopravvivere.....😜 😝 😛😜 😝 😛😜 😝 😛😜 😝 😛 1

