https://it.sputniknews.com/20211017/obbligo-di-green-pass-volano-i-certificati-verdi-oltre-100-milioni-quelli-scaricati-13351745.html

Obbligo di green pass, volano i certificati verdi: oltre 100 milioni quelli scaricati

Un boom registrato a cavallo dell’entrata in vigore del decreto che stabilisce l’obbligatorietà del documento per tutti i lavoratori. 17.10.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/10153059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd6d20b711b73ae9fca8131a8d16990f.jpg

Continua la corsa dei green pass. Con l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro, i documenti scaricati hanno superato quota 100 milioni.Un boom collegato ai giorni in cui il certificato diventa obbligatorio per tutti i lavoratori: tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati, infatti, scaricati ben 2,5 milioni di green pass.Il record è stato toccato proprio venerdì con 867.039 nuovi certificati.La maggior parte dei 2,5 milioni di pass emessi tra giovedì e sabato scorsi, 1,8 milioni, sono a seguito di tamponi.I certificati emessi per vaccinazione sono stati 643.184 e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).Proseguono le prime dosiIntanto, anche la campagna vaccinale ha subito un impatto positivo dall’obbligo di green pass.Nella giornata di venerdì sono state somministrate 69 mila prime dosi, rispetto alle 58.661 del venerdì precedente.

