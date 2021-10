https://it.sputniknews.com/20211017/non-ce-spazio-sulla-terra-il-belgio-progetta-unisola-artificiale-per-produrre-energia-eolica-13340292.html

Non c'è spazio sulla terra: il Belgio progetta un'isola artificiale per produrre energia eolica

Non c'è spazio sulla terra: il Belgio progetta un'isola artificiale per produrre energia eolica

Il Belgio intende costruire un'isola artificiale nel Mare del Nord per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di elettricità generata dalle centrali... 17.10.2021, Sputnik Italia

Il paese mira a rinunciare completamente all'uso delle centrali nucleari nei prossimi anni.L'isola che verrà costruita avrà generatori eolici, impianti di accumulo di energia e stazioni di distribuzione, che saranno collegate ai sistemi di fornitura di energia dei paesi vicini. Secondo il piano, una seconda zona di turbine eoliche dovrebbe essere creata direttamente nelle acque intorno all'isola.Il progetto dovrebbe essere avviato alla fine del 2026, in modo che entro il 2030 il Mare del Nord generi il 30% dell'elettricità belga. Attualmente ne genera circa il 10%.Il Belgio, che attualmente conta sul nucleare come fonte di metà del suo consumo di elettricità, ha firmato un nuovo patto energetico nel 2018, secondo il quale i sette reattori nucleari del Paese verrebbero chiusi entro il 2025 e gli investimenti sarebbero reindirizzati verso infrastrutture per le energie rinnovabili, in particolare parchi eolici offshore.A novembre, il governo belga deciderà se portare avanti il piano di chiusura di tutti i reattori nucleari entro il 2025 o lasciare che i due nuovi reattori nucleari continuino a funzionare.

