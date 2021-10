https://it.sputniknews.com/20211017/no-green-pass-arresti-e-denunce-per-i-disordini-al-corteo-di-milano-13349665.html

No Green pass: arresti e denunce per i disordini al corteo di Milano

Due arresti e otto denunce dopo la manifestazione di sabato, oltre cento i manifestanti indentificati. Al vaglio la posizione di 40 anarchici. 17.10.2021, Sputnik Italia

Due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale al termine della manifestazione contro l'obbligo di Green pass che si è svolta sabato a Milano. Altre otto persone sono state denunciate, in seguito alle indagini della Digos, per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata. La manifestazione è iniziata alle 17.30 e ha visto la partecipazione di circa 10mila dimostranti che, in corteo, hanno tentato di attraversare il centro di Milano. Blocchi stradali e disordini hanno mandato in tilt il traffico cittadino. In almeno tre casi un gruppo di anarchici ha cercato di sfondare il cordone di sicurezza e smarcarsi dalle forze dell’ordine per dirigersi verso obiettivi sensibili: la sede della Regione Lombardia, della Rai, della Cgil. Gli agenti in tenuta antisommossa, però, hanno bloccato il gruppo con cariche di alleggerimento.Il capo del Pool antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, titolare delle indagini sui disordini avvenuti durante la manifestazione, ha elogiato le Forze dell'ordine per la loro capacità di "gestire il disordine".Questi ultimi hanno preso la testa del corteo di sabato. La polizia ha identificato circa 100 manifestanti e sta valutando la posizione di 40 anarchici di Milano e Varese.

Irina Derefko Andassero in cerca di mafiosi, corruttori, criminali, in genere invece di perseguitare persone che protestano per la propria libertà. 1

VR80 Quante persone hanno arrestato a Trieste?

2

