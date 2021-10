https://it.sputniknews.com/20211017/migranti-sea-watch-soccorre-66-persone-su-una-barca-alla-deriva--13350587.html

Migranti, Sea Watch soccorre 66 persone su una barca alla deriva

Migranti, Sea Watch soccorre 66 persone su una barca alla deriva

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa dove nella notte sono giunte 31 persone e sulle coste siciliane. 17.10.2021

La Sea Watch 3 ha soccorso 66 migranti a bordo di una barca in difficoltà a largo delle coste libiche. Lo ha comunicato su Twitter l'equipaggio della nave umanitaria.Le "66 persone sono state portate a bordo e stanno ricevendo le cure del caso. Tra loro molti bambini e persone che hanno difficoltà a camminare", si legge nel twitt. Sabato 16 ottobre la nave della Ong tedesca ha raggiunto la zona di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche. Sbarchi a LampedusaRiprendono intanto, dopo una pausa dovuta al maltempo, gli sbarchi autonomi di migranti a Lampedusa. Durante due piccole imbarcazioni sono state intercettate al largo dell'isola. La prima, con 16 tunisini, è stata soccorsa a 11 miglia dalla costa, mentre l'altra è riuscita ad approdare in maniera autonoma sulla terraferma. In tutto sono 31 le persone giunte nella notte nell'isola maggiore delle Pelagie. Tutti i migranti sono stati trasportati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Sbarchi anche sulle coste siciliane. A Siculiana, nell'agrigentino, 42 tunisini sono approdati all'alba. I migranti sono stati successivamente intercettati dalle forze dell'ordine e condotti nella tensostruttura della Protezione civile del porto Empedoclino, dove sono state eseguite le procedure di identificazione e i controlli medico-sanitari

