Migranti in UE, crescono le domande di asilo: 56mila ad agosto, 40% in più rispetto al 2020

Nel 2021 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) registra una tendenza all'aumento della migrazione verso l'UE, il numero di domande di asilo ha quasi... 17.10.2021, Sputnik Italia

La funzionaria ha aggiunto che quest'anno l'agenzia registra un aumento del numero di richiedenti asilo nell'Europa orientale, arrivati in particolar modo attraverso la rotta balcanica.Tra questi paesi ci sono Bulgaria, Slovenia, Croazia e anche l'Austria. Inoltre Lettonia e Lituania sono diventate "zone calde di migrazione".Gregori ha fatto notare che ad agosto l'UE ha registrato il numero record di 10.000 domande di asilo da parte di cittadini afgani, un aumento del 38% rispetto a luglio. Tuttavia, questo numero include le domande nuovamente presentate da afgani che vivono da tanto tempo in Europa e richieste delle persone evacuate da Kabul.EASO al momento non sta registrando spostamenti degli afghani verso l'Europa, ha aggiunto Gregori. Tuttavia, l'UE dovrebbe prepararsi ad "una situazione difficile connessa al movimento migratorio dall'Afghanistan verso l'Europa". L'agenzia sta preparando una guida per gli stati membri, volta a perfezionare le procedure di elaborazione delle domande di asilo, nonché un programma di ricollocamento degli afghani nell'UE.

afghanistan

