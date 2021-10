https://it.sputniknews.com/20211017/israele-base-segreta-dellesercito-per-monitorare-le-attivita-delliran-13346321.html

Israele, base segreta dell'esercito per monitorare le attività dell'Iran

Israele, base segreta dell'esercito per monitorare le attività dell'Iran

La base di intelligence e analisi svolgerà attività di monitoraggio sulle azioni di Teheran, in particolare quelle relative al programma nucleare, secondo... 17.10.2021, Sputnik Italia

Da alcuni mesi è attiva una base altamente segreta dell'esercito israeliano (IDF) per tenere sotto osservazione l'attività nucleare dell'Iran. Il lavoro degli ufficiali e analisti dell'intelligence che operano nel sito è quello di identificare e analizzare le azioni segrete di Teheran presumibilmente volte a nascondere il programma nucleare. Lo si apprende dal sito web di notizie Walla. La base è stata creata in seguito alla riforma dell'intelligence interdisciplinare. Un alto ufficiale dell'esercito ha riferito all'agenzia che Israele ha raccolto informazioni sufficienti sul programma nucleare iraniano. Per raccogliere e analizzare i dati vengono impiegate le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale.La base svolge anche un ruolo importante nell'identificare la presenza militare iraniana in Siria e nel colpire le formazioni armate filo-iraniane nel Paese, ha affermato Walla.

Riccardo Che delinquenti.!!!2000 anni mandarono a morte Gesu Cristo. Oggi continuano a destablizzare tutto il medio oriente e non solo mettendo in pericolo la sicurezza nazionale di una parte del mondo.

