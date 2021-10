https://it.sputniknews.com/20211017/india-almeno-10-vittime-del-maltempo-in-kerala-13346217.html

India, almeno 10 vittime del maltempo in Kerala

India, almeno 10 vittime del maltempo in Kerala

L'ondata di maltempo in corso da venerdì notte ha provocato frane e inondazioni. Scuole chiuse fino a mercoledì, almeno 5.000 famiglie sfollate. 17.10.2021, Sputnik Italia

Il maltempo continua a flagellare lo stato del Kerala, in India. Frane e inondazioni provocate dai forti temporali hanno causato almeno 10 vittime e 18 dispesi, secondo quanto riportato sabato dai media nazionali, che citano le autorità locali.Le forti precipitazioni sono iniziate venerdì notte in tutto lo Stato. La pioggia eccezionale ha fatto il innalzare il livello delle acque nelle dighe e bacini idrici, adesso a rischio esondazione. Alcune aree, inoltre, potrebbero essere soggette a forti raffiche di vento, secondo quanto riporta l'Hindustan Times .Il governo Kerala ha chiesto l'aiuto dell'esercito indiano, dell'aeronautica e della marina per le operazioni di soccorso e soccorso, oltre a monitorare da vicino il livello dell'acqua in tutte le dighe.Le autorità, inoltre, hanno deciso di interrompere il pellegrinaggio in corso al tempio sulla collina di Sabarimala a causa del maltempo, afferma il giornale. Tutte le università e le scuole del Kerala apriranno le porte solo mercoledì.Almeno 5.000 famiglie sono state sfollate e trasferite nei campi di soccorso.

