In Calabria sequestrati 235 ghiri congelati, il cibo dei “banchetti” dei boss della ‘ndrangheta

In Calabria sequestrati 235 ghiri congelati, il cibo dei “banchetti” dei boss della ‘ndrangheta

Gli esemplari, considerati specie protetta, sono segno di potere nell’organizzazione criminale e il loro simbolismo ha origini ancestrali. 17.10.2021, Sputnik Italia

Nel corso di una perquisizione a Delianuova, nel Reggino, i Carabinieri hanno trovato, oltre a una piantagione di marijuana, con 730 piante, anche diversi ghiri vivi in gabbia e soprattutto 235 ghiri surgelati in freezer in oltre 50 pacchetti, destinati alla vendita o al consumo.I militari dell’Arma hanno arrestato tre persone per produzione di sostanze stupefacenti e uccisione o cattura di specie animali protette.Una tradizione che viene da lontanoLa caccia ai ghiri ha origini lontane e nella cultura 'ndranghetista ha significati ancestrali.Cotti nel sugo o arrosto, erano il cibo dei legionari romani, che si portavano dietro contenitori in cui allevavano i roditori per avere a disposizione cibo per i momenti di bisogno.Più volte nelle intercettazioni della malavita della Locride si parla di cene pacificatrici a base di ghiri tra cosche contrapposte.La zona dove la tradizione è più radicata è quella delle "Serre", dove si incrociano le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

