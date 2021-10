https://it.sputniknews.com/20211017/green-pass-berlusconi-grazie-ai-vaccini-stiamo-tornando-verso-una-vita-normale-13347434.html

Green Pass, Berlusconi: "Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale"

Green Pass, Berlusconi: "Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale"

L'ex premier chiama gli italiani all'unità sulla salute e dice basta ai "cattivi maestri": "fomentare la divisione del Paese su un tema che dovrebbe vedere gli... 17.10.2021, Sputnik Italia

"Il Green pass e l'obbligo vaccinale per alcune categorie sono strumenti di tutela della vita e della libertà". Silvio Berlusconi, in un'intervista pubblicata sull'edizione cartacea di Libero, ribatte alle osservazioni di alcuni opinionisti, secondo i quali sostiene un governo illiberale. Ritorno alla normalità"Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi", afferma il Cavaliere. Poi lancia una frecciata ai tanti che in questi giorni sono scesi nelle piazze a manifestare contro l'obbligo di Green pass in nome della libertà personale. "Mi sono vaccinato subito - prosegue - appena è stato possibile farlo secondo le regole che sono state stabilite. E' una cosa logica per tutelare me, i miei cari, le persone che lavorano con me, le persone che incontro. Per contribuire a limitare la circolazione di questo pericoloso virus, con il rischio di nuove varianti ancora più pericolose". Gli Italiani durante la pandemiaPer Berlusconi gli italiani durante la pandemia hanno dimostrato di essere "un grande popolo che dà il meglio di sé proprio nelle emergenze nelle emergenze". Basta ai cattivi maestri"Purtroppo- evidenzia poi - la storia del nostro Paese ha conosciuto tanti cattivi maestri che facendosi scudo del loro prestigio intellettuale e invocando la libertà di pensiero, di ricerca, si stampa hanno diffuso idee che altri hanno tradotto in pratica con conseguenze criminali. Naturalmente la libertà di espressione è un principio assoluto che va tutelato sempre ma fomentare la divisione del Paese su un tema che dovrebbe vedere gli italiani uniti - conclude - è davvero irresponsabile".

Igor Yak Il vecchio sta completamente fuori testa ormai. 2

Irina Derefko Leggere ancora le parole di questo delinquente, mi fa venire il voltastomaco. Un verme che ha spremuto questo paese per e solo i propri interessi. Che schifoso essere. 2

