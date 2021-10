https://it.sputniknews.com/20211017/fedriga-spero-che-con-il-90-di-copertura-vaccinale-il-green-pass-possa-essere-eliminato-13346438.html

Fedriga: “Spero che con il 90% di copertura vaccinale il green pass possa essere eliminato”

L’auspicio del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, che però, difende lo strumento utile contro la pandemia. E sulle frange di contrari chiede più... 17.10.2021, Sputnik Italia

Il green pass deve dimostrarsi “utile” contro la pandemia e “la risposta di venerdì è un messaggio importante per il Paese”, dice Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni parlando al Corriere della Sera.Smontare le fake newsSui No green pass spiega: “La tensione è molto alta. Per questo dobbiamo fare la nostra parte. Le istituzioni non devono avere ragione ma raggiungere gli obiettivi. Il traguardo è il completamento della campagna vaccinale e il ritorno alla normalità”.I tamponi non basterannoFedriga ha dubbi su cosa potrà succedere da lunedì con la forte richiesta di tamponi per ottenere il green pass per andare a lavoro.Per rispondere a questa emergenza il governatore ha proposto una fase ponte con i test in autosomministrazione.Da Salvini una posizione di buon sensoIl governatore del Friuli-Venezia Giulia difende poi l’approccio del leader leghista, che non ha “mai detto no al green pass tout court. Salvini ha cercato una via di compromesso per cercare di tenere conto di tutte le sensibilità”, “una posizione di buonsenso”.

marco paradigma Il 90% lo raggiungeranno vaccinando gli adolescenti da 5 a 11 anni, come Pfizer (Kill Gates) sta imponendo a enti di certificazione e governi. Non si fermeranno fino a che non avranno avvelenato anche l'ultimo goy.

Rachele Samo

