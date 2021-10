https://it.sputniknews.com/20211017/elezioni-amministrative-urne-aperte-dalle-7-per-eleggere-65-sindaci-13346019.html

Sono cinque milioni gli italiani chiamati al voto per il secondo turno delle elezioni amministrative. Riflettori accesi su Roma e Torino.

Urne aperte dalle 7 di domenica 17 ottobre fino alle 23 per circa cinque milioni di italiani, che torneranno al voto oggi e domani per eleggere al ballottaggio i sindaci di 65 comuni. Si voterà anche lunedì dalle 7 fino alle 15. I riflettori sono puntati sui risultati delle tre maggiori città rimaste senza un risultato definitivo: Roma, Torino e Trieste. Si vota anche Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.Per accedere ai seggi non è necessario il green pass, ma è obbligatoria la mascherina.In Sicilia e Sardegna, dove il primo turno si è svolto il 10 e 11 ottobre, i ballottaggi saranno il 24 e il 25 ottobre.A Roma scontro Gualtieri-MichettiNella Capitale, il verdetto del primo turno ha decretato il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del centrosinistra Roberto Gualtieri.Il leader del M5S, Giuseppe Conte, e Carlo Calenda di Azione hanno dichiarato che voteranno per Gualtieri.A Torino risultato incertoIl risultato non è scontato.Trieste verso la riconferma di DipiazzaNel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, al primo turno la distanza tra i due candidati era stata ampia, ma nessuno aveva ottenuto il 50%.

