D’Agostino: “Al porto di Trieste i lavoratori hanno scelto da che parte stare”

17.10.2021

2021-10-17T11:05+0200

Lo sciopero dei portuali di Trieste contro l’obbligo di green pass è stato sospeso e per il presidente del porto Zeno D’Agostino si tratta della dimostrazione di una “situazione assurda e senza sbocchi”.Parlando a Repubblica, D’Agostino, che aveva minacciato le sue dimissioni con il blocco a oltranza, ha aggiunto di “poter infine tirare un sospiro di sollievo”.“Il porto non ha mai smesso di operare, se pure a ritmi rallentati. I varchi non sono stati bloccati, chi voleva entrare ha potuto lavorare. Mi risulta che non più di 150 portuali, su quasi mille, abbia scioperato” e quindi “senza più blocco a oltranza, la mia disponibilità a continuare l’impegno per costruire un porto competitivo a livello globale, logicamente c’è”.La protesta si è sgonfiataD’Agostino parla dei numeri della protesta dei portuali giuliani, passati da 15mila a poche migliaia. “Trieste è una città affascinante e sa quanto conta il porto non solo per la sua economia, ma per la vita più vasta di ognuno”.“Nel porto di Trieste i tamponi non sono un problema. Semmai si fa fatica a trovare gente per farli. Conto però che l’iniziale emergenza si riveli gestibile”.Mantenere la crescita del portoIl numero uno del porto triestino adesso, quasi archiviata la pratica green pass, punta a mantenere la competitività raggiunta dallo scalo, che è diventato il primo d’Italia e il settimo d’Europa.

marco paradigma Tutto si compra con il denaro. Anche la dignità degli uomini. I quali, infatti, da tempo hanno smesso di essere uomini. 1

marco paradigma Beh, non ci vuole molto a capirlo quando vedi certi voltaggabbana. Il loro problema è che non hanno mai imparato a combattere. Se ci fosse ancora la leva obbligatoria le cose sarebbe ben diverse. E io penso che l'abbiano tolta proprio in previsione dei tempi di oggi. 1

Rachele Samo

