Covid Russia: 7.992.687 contagi (+34.303), 223.312 decessi (+977), 7.000.624 guarigioni (+18.717)

In Russia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 34.303 nuovi contagi da coronavirus e 997 decessi. 17.10.2021, Sputnik Italia

Record di contagi in Russia per il quarto giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 33.208 nuovi casi di Covid-19. In termini relativi il tasso di incremento giornaliero è pari allo 0,42%, mentre il numero complessivo dei positivi è 7.992.687 dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto stamane il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione russa.I decessi per Covid nell'ultimo giorno sono 997, in calo rispetto al record negativo segnato sabato. Il tasso di mortalità è stimato a 2,79 % mentre il bilancio delle vittime della pandemia sale a 223.312 decessi. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 18.717. In tutto 7.000.624 persone sono guarite dall'infezione di Covid-19 dall'inizio della pandemia. Mosca continua ad essere la città maggiormente colpita, con 6.740 nuovi casi giornalieri e 70 decessi, seguita da San Pietroburgo con 3.323 nuovi casi e la regione di Mosca con 2.759 nuovi casi.

